XI Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля 2024 года.

XI Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля 2024 года. Особенностью этого года должен стать необычный финиш марафонцев, которые побегут 50 км классическим стилем: они будут финишировать в городском парке «Долина ручьев». Масштабное мероприятие поддержит Группа ВТБ, продолжая многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона. Регистрация участников на сайте марафона уже открыта.В этом году организаторы марафона перенесли обе гонки на выходные дни, что позволит увеличить количество участников старта. В первый день, субботу 6 апреля, любители лыжного спорта смогут пройти свободным стилем на выбор любую из трех дистанций: 5, 25 или 50 км. В отличие от предыдущих марафонов, в этом году гонка будет с раздельным стартом. Во второй день, воскресенье 7 апреля, спортсмены пробегут 25 и 50 км классическим стилем. Старт будет в пойме реки Горная, а финишируют участники уже в «Долине ручьев».Участие в забеге на 5 км в основной день старта 6 апреля может принять любой желающий, оплативший регистрационный сбор и зарегистрировавшийся на сайте марафона – ugraloppet.ru. На дистанцию 25 км допускаются лыжники старше 15 лет, на 50 км – старше 19 лет, также оплатившие регистрационный сбор. До конца января действует льготная стоимость заявки, кроме того, желающие получить именной нагрудный номер могут до 1 февраля заказать его за дополнительную плату при регистрации.«Ханты-Мансийск уже в 11-й раз станет лыжной столицей России. Уверен, что для многих любителей спорта Югорский марафон – добрая и обязательная традиция, яркое закрытие лыжного сезона. Поддержка такого прекрасного семейного спортивного праздника соответствует ценностям, принятым в группе ВТБ. В прошлом году марафон установил рекорд по количеству участников, надеюсь, что в этом году мы возьмем новую высоту», – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.Югорский марафон проводится ежегодно с 2013 года. Организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие» (Группа ВТБ). В прошлом году в Ханты-Мансийск приехали лыжники из 61 региона России. На старт вышло 3,8 тыс любителей лыжного спорта.В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и другие.Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2024 - медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru, а также Metaratings.ru.