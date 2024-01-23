Появились подробности трагического пожара в Александровском районе Трагедия на пожаре в...

Появились подробности трагического пожара в Александровском районеТрагедия на пожаре в Александровском районе. В городе Струнино на улице Пушкина сгорел частный дом - его хозяин не успел выбраться наружу.Сообщение о возгорании поступило сегодня в 4 утра. К моменту прибытия пожарных, деревянный дом горел по всей площади. Работу спасателям усложняла большая захламленность помещения, отмечено в сообщении.К тушению, проливке и разборке дома привлекались пожарные части Карабаново, Струнино и Александрова.