Об этом рассказала Юлия Буйницкая, руководитель приюта «Дорога добра», который и выиграл госсредства.

Президентский грант получит один из приютов Владимирской области. Подробности рассказала Юлия Буйницкая, руководитель приюта «Дорога добра», который и выиграл госсредства.По словам зоозащитницы, она направит деньги на стерилизацию 200 бездомных собак и 150 животных на содержании у людей с низким достатком. Женщина планирует установить специальный вагончик для проведения канистерапии. А для тех, кто не сможет приехать сам, тех привезут на спецавтобусе.Также Юлия хочет построить вагончик для маленьких собачек «на пенсии». Кроме того, руководитель «Дороги добра» будет размещать в ВКонтакте бесплатные по собаководству.