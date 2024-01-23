Об этом на оперативном совещании под председательством главы региона рассказал Вячеслав Кузин, зам по финансовым вопросам.

Профицит Владимирской области составил 1,44 миллиард рублей за 2023 год. Об этом на оперативном совещании под председательством главы региона рассказал Вячеслав Кузин, зам по финансовым вопросам.В сравнении с 2022 году, Владимирская область сильно улучшила этот показатель, ведь в том году цифра была в три раза больше – 4,5 миллиарда. Доход, в сравнении с предшествующим годом, также порадовал – 105 миллиардов 871 миллион рублей, больше на 8,1%, чем в 2022. Собственные налоговые и неналоговые доходы – 78,7 миллиардов рублей, объём безвозмездных поступлений – 27,16 миллиардов рублей.Насчёт госдолгов – это кредиты из федерального бюджета, пояснил Вячеслав Кузин. Все эти кредиты были привлечены на развитие региона, а на текущие расходы 33-й региона займы не привлекала.На социально значимые расходы область потратила более 47 миллиардов рублей, на эти деньги развивалось образование, здравоохранения, культура, ЖКХ, транспорт, охрана окружающей среды и прочее.Почти 14 миллиардов направлены на такие проекты, как «Безопасные качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и другие.