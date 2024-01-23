Рифат Сабитов принял участие в круглом столе Совета Федерации по международным делам Заместитель...

Рифат Сабитов принял участие в круглом столе Совета Федерации по международным деламЗаместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в круглом столе «Роль России в мировом гуманитарном пространстве. Сохранение и продвижение культурного и духовного наследия», организованном Комитетом Совета Федерации по международным делам.В своем выступлении Рифат Сабитов остановился на все возрастающей роли гражданских институтов, в числе которых — Общественная палата России, ведущие общественные организации в сохранении и популяризации российских духовно-нравственных ценностей.«Сегодня, когда исторический облик нашей страны намеренно очерняется, когда идет активная информационная кампания по дискредитации, нивелированию значения и исторической роли России в мире, очень важно активно использовать инструменты «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского общества, гуманитарных, информационно-коммуникационных и других методов и технологий в сохранении и продвижении нашего культурного и духовного наследия, решении глобальных внешнеполитических задач» — отметил Рифат Сабитов.В работе круглого стола приняли участие сенатор РФ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, Владыка Антоний, Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриарха, представители других религиозных организаций, эксперты по международным гуманитарным связям.Круглый стол «Роль России в мировом гуманитарном пространстве. Сохранение и продвижение культурного и духовного наследия» был организован Комитетом Совета Федерации по международным делам совместно с оргкомитетом Русской православной церкви. Мероприятие прошло в рамках XXXII Международных РождественскихИсточник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/191206