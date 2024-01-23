«Ростелеком» во Владимирской области завершил внедрение сервиса «Голосовой помощник» в региональном центре занятости населения (ГКУ ВО «ЦЗН Владимирской области»). Электронный

«Ростелеком» во Владимирской области завершил внедрение сервиса «Голосовой помощник» в региональном центре занятости населения (ГКУ ВО «ЦЗН Владимирской области»). Электронный консультант круглосуточно отвечает на звонки, поступающие в центр, что значительно повышает доступность и качество услуг организации. Робот предоставляет справочную информацию, сообщает статус готовности документов и может записать граждан на прием к специалистам центра. На сбор