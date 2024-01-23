После проверки Счетная палата осталась недовольна тем, как в области работает система обеспечения льготников лекарствами. Как уточняется, контрольные мероприятия провели по предложению

После проверки Счетная палата осталась недовольна тем, как в области работает система обеспечения льготников лекарствами. Как уточняется, контрольные мероприятия провели по предложению губернатора. В числе нарушений, которые отметили аудиторы – закупка невостребованных лекарств, отсутствие информации о количестве нуждающихся в такой соц. поддержке, да и в целом контроля за выписанными рецептами. Такие выводы Счетная палата сделала