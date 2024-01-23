Об этом рассказали на официальном канале Международной выставки-форума «Россия».

Сегодня семья Терентьевых из Мурома зажжёт Огонь семейного очага «Сердце России». Об этом рассказали на официальном канале Международной выставки-форума «Россия».Как АиФ Владимир писал ранее, торжественная церемония пройдет на форуме «Родные – любимые». Именно она даст старт Году семьи, который объявил Владимир Путин.Семейство Терентьевых передаст свой Огонь, зажжённый в Свято-Троицком монастыре в Муроме, где покоятся мощи святых благоверных Петра и Февронии, семейной паре из республики Крым. Павел и Татьяна Кузнецовы не так давно отметили Рубиновую свадьбу, именно они и зажгут «Сердце России», от которого зажгут ещё 12 лампад, свет которых попадёт в другие республики и области Родины.Семейный очаг потом отправится в такие регионы, например, как Кузбасс, ЯНАО, Коми, Северную Осетию и другие, а потом огонь от «Сердца России» распространят во все уголки нашей страны.