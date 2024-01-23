Новшество появилось в гусевском филиале Центра занятости населения. Как сообщили в правительстве, это поможет детям определить профессиональные интересы и выбрать подходящую карьеру.

Новшество появилось в гусевском филиале Центра занятости населения. Как сообщили в правительстве, это поможет детям определить профессиональные интересы и выбрать подходящую карьеру. Игровой тренинг называется «Мой путь к успеху». Школьники надевают VR-очки и погружаются в мир профессий. Детям показывают трехмерный фильм о различных специальностях. После этого, разбившись на команды, участники ищут путь самоопределения вымышленных героев