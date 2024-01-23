Смотрите Вести в 9.00: история поисков кота со счастливым финалом Замерзшие - Ни горячей воды,...

Смотрите "Вести" в 9.00: история поисков кота со счастливым финаломЗамерзшие- Ни горячей воды, ни газа - и это в морозы. И при этом платить по квитанциям - как положено.Мост дружбы- Его открыли в Суздале, а создавали в Киржаче. Новый мост в старинном стиле стал еще одним туристическим объектом.Тёпленькие пошли-Теплые сказки для взрослых и детей, которые объединяют народы. Кто их создал и где почитать?В одной упряжке- Ездовой собаке и семь дистанций - не крюк. Как в Доброграде прошли гонки на собачьих упряжках?Спасти Гошу- И история поисков кота со счастливым финалом. Расскажем подробности спасательной операции.