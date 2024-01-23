Смотрите Вести в 9.00: история поисков кота со счастливым финалом
Замерзшие
- Ни горячей воды,...
Смотрите "Вести" в 9.00: история поисков кота со счастливым финалом
Замерзшие
- Ни горячей воды, ни газа - и это в морозы. И при этом платить по квитанциям - как положено.
Мост дружбы
- Его открыли в Суздале, а создавали в Киржаче. Новый мост в старинном стиле стал еще одним туристическим объектом.
Тёпленькие пошли
-Теплые сказки для взрослых и детей, которые объединяют народы. Кто их создал и где почитать?
В одной упряжке
- Ездовой собаке и семь дистанций - не крюк. Как в Доброграде прошли гонки на собачьих упряжках?
Спасти Гошу
- И история поисков кота со счастливым финалом. Расскажем подробности спасательной операции.