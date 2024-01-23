Соревнования проходят в Ижевске с 16 октября. В команде 33-его региона – Анжелика Османова, Эвелина Синяева и Диана Старцева. Спортсменки завоевали “золото” в упражнении

Соревнования проходят в Ижевске с 16 октября. В команде 33-его региона – Анжелика Османова, Эвелина Синяева и Диана Старцева. Спортсменки завоевали “золото” в упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м, команды, юниорки». В квалификационной части соревнований и полуфинале землячки показали лучший результат, а после этого встретились в матче за золотые медали с командой из Удмуртской республики. Александр