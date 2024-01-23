Суд обязал администрацию Собинского района до 1 марта отремонтировать автодорогу в селе...

Суд обязал администрацию Собинского района до 1 марта отремонтировать автодорогу в селе Семеновское.Решением Собинского городского суда ещё 7 августа 2023 года частично было удовлетворено административное исковое заявление прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов жителей села Семеновское.Дело в том, что по результатам проведенной проверки состояние автомобильных дорог (на улицах Набережной и Полевой), находящихся на балансе администрации Собинского района, оказалось неудовлетворительным. Были обнаружены многочисленные нарушения:«Содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов администрацией МО Колокшанское не обеспечено: на улице Набережная имеются отдельные повреждения (выбоины, просадки) покрытия проезжей части, а от дома 5 до дома 23 по улице Полевая дорожное покрытие отсутствует, в связи с чем подъезд к домам невозможен...» - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Оценив доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что бездействие органа местного самоуправления нарушает права жителей села Семеновское.Администрацию муниципального образования (Собинский район) обязали в срок до 1 марта 2024 года включить ремонт автомобильной дороги в план («по ремонту дорог общего пользования местного значения на 2024 год») и выделить деньги, но:«… В удовлетворении требований об обязании администрации МО Собинский район организовать дорожное движение в границах села Семеновское - ул. Полевая от дома 5 до дома 23 и обязании выполнить строительные работы по устройству данной автомобильной дороги судом отказано, поскольку указанная дорога в реестре муниципальной собственности не значится» - пояснили в суде.На указанное решение помощником Собинского межрайонного прокурора подано апелляционное представление, в котором представитель административного истца просил удовлетворить исковое заявление в полном объеме.И вот, 19 января (текущего года) судебной коллегией по административным делам Владимирского областного суда решение Собинского городского суда в части отказа в удовлетворении исковых требований было отменено.Принято решение об удовлетворении административных исковых требований Собинского межрайонного прокурора в полном объеме.Фото: https://vk.com/sudpress33