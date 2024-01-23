На территории Владимирского региона работают 28 сотрудников МЧС в этой сфере.

Свой профессиональный праздник отмечают владимирские дознаватели. На территории Владимирского региона работают 28 сотрудников МЧС в этой сфере.Задача дознавателей – проанализировать и выяснить причину возгорания пожара, ведь причиной воспламенения может быть либо самое обычное неосторожное обращение с огнём, либо криминальный поджог. Только в том году сотрудники органа дознания МЧС расследовали более двух тысяч инцидентов.