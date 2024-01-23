Им стал МКАО "Яндекс".

Зарегистрированное в декабре 2023 года МКАО "Яндекс" стало владельцем основного юрлица "Яндекса" в России вместо нидерландской Yandex N.V, следует из данных ЕГРЮЛ.Согласно изменениям, МКАО "Яндекс" 22 января стало владельцем 99,999% в ООО "Яндекс". Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов.В конце 2023 года "Яндекс" зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. В пресс-службе "Яндекса" пояснили, что регистрация нового юридического лица нужна для оптимизации структуры юрлиц группы компаний, которая пройдет в будущем."Яндекс" 25 ноября 2022 года сообщил о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. При этом сообщалось, что нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривал возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.Учредителем МКАО "Яндекс" является нидерландская Yandex N.V. "Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Яндекса".