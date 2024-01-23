23 января т.г. в 11-00 в пресс-центре Правительства Владимирской области управляющий региональным Отделением СФР А.А. Курбаков рассказал журналистам о мерах социальной поддержки по линии фонда владимирских семей.

23 января т.г. в 11-00 в пресс-центре Правительства Владимирской области управляющий региональным Отделением СФР А.А. Курбаков рассказал журналистам о мерах социальной поддержки по линии фонда владимирских семей, а также о том, что ждет получателей соцуслуг в 2024 году.Повышение детских пособийС января т.г. вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Владимирский соцфонд сейчас выплачивает родителям 77 тысяч детей и 970 беременных женщин. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. С 1 января 2024 года в 33-м регионе прожиточный минимум повысился на 6%. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 16 338 руб., а для детей – 14 539 руб. После увеличения размеров прожиточного минимума в регионах Социальный фонд автоматически пересчитал новый размер пособий.Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работуС 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.Также с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч руб. по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.Рост больничных и декретных выплатДекретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году выросли почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч руб. в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличился с 383 тысяч до 565 тысяч руб. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составил 49 тысяч руб. в месяц против нынешних 33,2 тысяч руб.Повышение материнского (семейного) капиталаС 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,4%, после чего его размер составит 630,4 тысяч руб. на первого ребенка и 833 тысяч руб. на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысяч руб., если в семье появится еще один ребенок. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тысяч руб., то эта сумма будет проиндексирована на 7,4%.Пользуясь возможностью, хочу напомнить о недопустимости участия сограждан в противоправных схемах при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (например, его обналичивание) и об уголовной ответственности за действия, повлёкшие нецелевое использование капитала.Новое в назначение ежемесячной выплаты из материнского капиталаВ новом году увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых 3-х месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода с месяца появления ребенка.Повышение социальных выплат с 1 февраля на 7,4%.Но февральское повышение на 7,4% затронет не только материнский (семейный) капитал. С 1 февраля в общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий, ежемесячная страховая выплата, выплаты чернобыльцам, компенсация набора социальных услуг, а также другие меры социальной поддержки.Расширение проактивных услугС 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца на детей, не достигших 18 лет. Фонд теперь назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Также с 2024 года Социальный фонд начал оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера.Итоги индексации страховых пенсийС января т.г. страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно провел перерасчет пенсий с учетом индексации. Индексация в том числе затронула более 300 тысяч владимирских получателей пенсии по старости, чьи выплаты были в среднем увеличены на 1,6 тыс. рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырос до 23,4 тыс. рублей.Индексация будущей пенсии работающих владимирцевОдновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим владимирцам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123 руб. до 133 руб. Размер фиксированной выплаты к пенсии в этом году увеличился с 7 567 руб. до 8 134 руб.