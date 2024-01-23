23 января т.г. в 11-00 в пресс-центре Правительства Владимирской области управляющий региональным Отделением СФР А.А. Курбаков рассказал журналистам о мерах социальной поддержки по линии фонда владимирских семей.
23 января т.г. в 11-00 в пресс-центре Правительства Владимирской области управляющий региональным Отделением СФР А.А. Курбаков рассказал журналистам о мерах социальной поддержки по линии фонда владимирских семей, а также о том, что ждет получателей соцуслуг в 2024 году.
Повышение детских пособий
С января т.г. вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Владимирский соцфонд сейчас выплачивает родителям 77 тысяч детей и 970 беременных женщин. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. С 1 января 2024 года в 33-м регионе прожиточный минимум повысился на 6%. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 16 338 руб., а для детей – 14 539 руб. После увеличения размеров прожиточного минимума в регионах Социальный фонд автоматически пересчитал новый размер пособий.
Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу
С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.
Также с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч руб. по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Рост больничных и декретных выплат
Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году выросли почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч руб. в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличился с 383 тысяч до 565 тысяч руб. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составил 49 тысяч руб. в месяц против нынешних 33,2 тысяч руб.
Повышение материнского (семейного) капитала
С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,4%, после чего его размер составит 630,4 тысяч руб. на первого ребенка и 833 тысяч руб. на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысяч руб., если в семье появится еще один ребенок. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тысяч руб., то эта сумма будет проиндексирована на 7,4%.
Пользуясь возможностью, хочу напомнить о недопустимости участия сограждан в противоправных схемах при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (например, его обналичивание) и об уголовной ответственности за действия, повлёкшие нецелевое использование капитала.
Новое в назначение ежемесячной выплаты из материнского капитала
В новом году увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых 3-х месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода с месяца появления ребенка.
Повышение социальных выплат с 1 февраля на 7,4%.
Но февральское повышение на 7,4% затронет не только материнский (семейный) капитал. С 1 февраля в общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий, ежемесячная страховая выплата, выплаты чернобыльцам, компенсация набора социальных услуг, а также другие меры социальной поддержки.
Расширение проактивных услуг
С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца на детей, не достигших 18 лет. Фонд теперь назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Также с 2024 года Социальный фонд начал оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера.
Итоги индексации страховых пенсий
С января т.г. страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно провел перерасчет пенсий с учетом индексации. Индексация в том числе затронула более 300 тысяч владимирских получателей пенсии по старости, чьи выплаты были в среднем увеличены на 1,6 тыс. рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырос до 23,4 тыс. рублей.
Индексация будущей пенсии работающих владимирцев
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим владимирцам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123 руб. до 133 руб. Размер фиксированной выплаты к пенсии в этом году увеличился с 7 567 руб. до 8 134 руб.