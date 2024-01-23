В текущем году в Лакинске Владимирской области планируется начать строительство новой поликлиники.

В текущем году в Лакинске Владимирской области планируется начать строительство новой поликлиники. Об этом 23 января рассказала регионального правительства.Здание медучреждения возведут по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».На настоящий момент готова проектно-сметная документация. Новая поликлиника будет иметь три этажа общей площадью примерно 4,9 тыс. квадратных метров. Услугами учреждения станут пользоваться свыше 15,5 тыс. жителей.Возведение здания поликлиники предполагается завершить в 2025 году.