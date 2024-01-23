В центре Владимира появилась новая миниатюра, посвященная уличному искусству Еще один арт-объект в...

В центре Владимира появилась новая миниатюра, посвященная уличному искусствуЕще один арт-объект в центре Владимира.Регина Яфасова и Фёдор Карпов уже создали более 15 "потайных" миниатюр, которые непросто отыскать на улицах областного центра.Новая миниатюра посвящена уличному искусству и граффити. В ней, как говорит Регина, нет скрытого смысла. Регина Яфасова - организатор всероссийского проекта "Загфест", который объединяет талантливых молодых художников со всей страны.Он проходит каждое лето.