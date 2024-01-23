В Гусь-Хрустальном будут судить москвича, который торговал наркотиками и пытался дать взятку...

В Гусь-Хрустальном будут судить москвича, который торговал наркотиками и пытался дать взятку сотруднику УФСБ.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, в августе 2023 года обвиняемый, находясь по месту жительства, через Интернет приобрел наркотическое средство, которое хранил под обшивкой сиденья в своем автомобиле.А также у фигуранта «на руках» была партия наркотика, которую он в дальнейшем поместил в 25 тайников на территории города Гусь-Хрустальный.После этого мужчина был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД.«В целях уменьшения количества изъятого запрещенного вещества, для снижения тяжести содеянного, мужчина предложил взятку врио начальника отделения УФСБ России по Владимирской области в городе Гусь-Хрустальном в сумме 300 тысяч рублей, для передачи которой привлек свою сожительницу. В сентябре 2023 года женщина, находясь в служебной машине на территории Гусь-Хрустального, передала сотруднику УФСБ, который получать взятку не намеревался и заблаговременно сообщил о предложении руководству, 70 тысяч рублей в качестве первой части … » - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.После этого женщина была задержана, а «взятка» изъята следователями СК.В отношении фигурантки в настоящее время вынесен обвинительный приговор. А мужчину, в свою очередь, заключили под стражу.«Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд...» - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: freepik.com