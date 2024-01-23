Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Гусь-Хрустальном районе отменён карантин по ньюкаслской болезни домашней птицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.Азиатская чума птиц (так ещё именуется инфекция) характеризуется энцефалитом, пневмонией среди птиц. Кроме того, среди признаков заболевания – многочисленные точечные поражения внутренних органов.Вспышка вируса вспыхнула на территории деревни Лесниково, потребовалось около месяца, чтобы очаг опасного заболевания был устранён. Приказ также был подписан и главой региональной Инспекции по ветнадзору.