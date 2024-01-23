В Коврове перед судом предстанет местный житель, родившийся в Королевстве Марокко.

В Коврове перед судом предстанет местный житель, родившийся в Королевстве Марокко. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что в 2021 году фигурант соврал бывшей жене об оставленном ему в Марокко большом наследстве. Мужчина попросил экс-супругу занять денег у подруги, чтобы доставить в Россию «богатство». За помощь гражданин обещал большие проценты.За несколько месяцев уроженец Марокко взял у пострадавшей более 2,2 млн рублей. Все деньги он потратил.В настоящий момент уголовное дело передано в суд. Отмечается, что фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.