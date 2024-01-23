В Коврове суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которые под предлогом...

В Коврове суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которые под предлогом получения наследства из Марокко похитил 2,2 млн рублей.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что у мужчины – уроженца Королевства Марокко, единственным источников дохода являлись биржевые операции и выигрыши от азартных игр в сети Интернет.В апреле 2021 года обвиняемый сообщил бывшей жене о полученном им на Родине наследстве, для перевода в Россию которого необходимы денежные средства, и попросил обратиться к её приятельнице с просьбой одолжить крупную сумму денег.«… обещая высокие проценты за оказанную финансовую помощь, мужчина с 5 апреля по 24 июля 2021 похитил у потерпевшей свыше 2,2 млн рублей, которыми, не имея намерения возвращать, впоследствии распорядился по своему усмотрению...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь мужчине за совершённое преступление грозит лишение свободы до 10 лет.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com