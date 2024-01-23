В Коврове суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который под предлогом...
В Коврове суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который под предлогом получения наследства из Марокко похитил 2,2 млн рублей.
Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Выяснилось, что у мужчины – уроженца Королевства Марокко, единственным источников дохода являлись биржевые операции и выигрыши от азартных игр в сети Интернет.
В апреле 2021 года обвиняемый сообщил бывшей жене о полученном им на Родине наследстве, для перевода в Россию которого необходимы денежные средства, и попросил обратиться к её приятельнице с просьбой одолжить крупную сумму денег.
«… обещая высокие проценты за оказанную финансовую помощь, мужчина с 5 апреля по 24 июля 2021 похитил у потерпевшей свыше 2,2 млн рублей, которыми, не имея намерения возвращать, впоследствии распорядился по своему усмотрению...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Теперь мужчине за совершённое преступление грозит лишение свободы до 10 лет.
Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.
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