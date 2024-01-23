В Лакинске планируется строительство новой поликлиники. В пресс-службе Минздрава Владимирской...

В Лакинске планируется строительство новой поликлиники.В пресс-службе Минздрава Владимирской области информируют, что новое здание поликлиники для взрослого населения построят в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта "Здравоохранение".Известно, что проектно-сметная документация на строительство поликлиники в Лакинске уже готова. Получено положительное заключение государственной экспертизы.В данный момент готовится документация в Министерство архитектуры и строительства Владимирской области с целью передачи полномочий по строительству поликлиники в Лакинск.Начало строительства запланировано на 2024 год, а завершение – в 2025.Сумма контракта - 582,8 млн. рублей.Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы:«Планируется три этажа площадью около 4 900 квадратных метров. Здесь будет располагаться вся поликлиническая служба. Создадим все условия для маломобильных граждан, оборудуем с использованием бережливых технологий для оказания качественной медицинской помощи населению».На заметку:Ныне действующая поликлиника (город Лакинск, улица Набережная, 21) – 1896 года постройки. С момента её ввода в эксплуатацию - ремонт не проводился. Новую поликлинику ждут 15 785 человек.Уточняется, что дополнительно в 2024 году за счет областного бюджета предусмотрено 42 млн. рублей на строительство станции скорой помощи.Фото: https://vk.com/minzdrav_vo