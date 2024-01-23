Новая поликлиника позволит принимать до 200 человек в день. Ее проект уже готов. Как сообщают в минздраве, строительство начнется в этом году. Стоимость контракта – 582,8 млн. рублей. Новое

Новая поликлиника позволит принимать до 200 человек в день. Ее проект уже готов. Как сообщают в минздраве, строительство начнется в этом году. Стоимость контракта – 582,8 млн. рублей. Новое здание построят в рамках региональной программы “Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта “Здравоохранение”. К слову, старое здание поликлиники на улице Набережной (которое действует сейчас) было построено в