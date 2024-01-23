Соискателям будут помогать не только составить резюме для новой работы, но и способствовать освоению новой профессии.

В Петушках открылся ещё один кадровый центр. Соискателям будут помогать не только составить резюме для новой работы, но и способствовать освоению новой профессии.Так, как рассказывает Дарья Тюрева, директор филиала Центра занятости «Петушинский», на новой бирже труда квалифицированные сотрудники всегда будут готовы помочь и социальным партнёрам, и работодателем, и соискателям, которые обратятся в кадровый центр.На данный момент на портале «Работа России», с которым сотрудничает биржа труда, более двух тысяч рабочих мест, где можно найти саму работу. Работодатель же должен, загружая вакансию, прописать и льготы, и гарантии, бонусы, чтобы человек знал, на что и куда он идёт.