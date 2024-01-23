В поселке Головино Владимирской области взято на контроль завершение капитального ремонта здания...

В поселке Головино Владимирской области взято на контроль завершение капитального ремонта здания амбулатории.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области информируют, что в Судогодском районе проводятся проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».Уточняется, что 8 августа 2023 года между ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» и ООО «ЯРГ ГРУПП» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания амбулатории поселка Головино со сроком исполнения «1 ноября 2023 года».Но, увы, до настоящего времени предусмотренные контрактом работы так и не были завершены.«По результатам проверки прокурором в отношении генерального директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков), ему внесено представление. Завершение работ по ремонту здания амбулатории находится на контроле прокуратуры района...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области