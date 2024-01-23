В селе Усолье Камешковского района работает уникальный Музей Валенка Эти экспонаты поэтапно...

В селе Усолье Камешковского района работает уникальный "Музей Валенка"Эти экспонаты поэтапно рассказывают об истории создания исконно русской обуви. В селе Усолье Камешковского района открыт музей Валенка. Музей небольшой, но привлекает даже иностранных туристов. Подробнее расскажет Михаил Семеняка.Бывший сарай, который ещё несколько лет назад был наполовину разрушен, сегодня - одна из главных достопримечательностей Камешковского района. "Музей Валенка" - гордость жителей села Усолье. История и процесс создания исконно русской обуви - главная тематика экспозиции.Нина Герасимова, староста с. Усолье:- И вот это здание, в котором мы сейчас находимся, оно сохранилось, но сохранилось без крыши, оно имело очень непривлекательный вид. Нам, конечно, хотелось это всё обустроить. Глава пошёл нам навстречу, он сумел вступить в программу и по программе "Культура" нам это здание отремонтировали. Мы были очень благодарны.Нина Фёдоровна - староста села и по совместительству, экскурсовод музея. Она переехала сюда 10 лет назад и теперь вместе с односельчанами заботится о благополучии ставшего родным для неё места. Экспозицию создавали всем селом. От детской люльки до валенок - большинство экспонатов принесено жителями со своих чердаков. Шерстобитный станок - один из таких экземпляров. Ему уже более двухсот лет, а он всё ещё в рабочем состоянии.Нина Герасимова, староста с. Усолье:- Для того, чтобы шерсть была однородной, её нужно было обязательно разбить. Такое слово употребляют. И вот этот станок состоит из таких больших шкифов, таких всех в иголочках.От обработки шерсти до готового изделия - каждый экспонат поэтапно рассказывает о создании исконно русской обуви. И вот, в самом конце экспозиции - готовые экземпляры. Нина Фёдоровна демонстрирует разнообразные виды валенок. Вот одна из самых запоминающихся моделей. Она украшена батИком, что придаёт ей особые свойства.Нина Герасимова, староста с. Усолье:- Эта краска не боится воды. Вот поэтому здесь так расписано. И ещё плюс блёстки положены. Эти варианты мы покупали. Сами мы не могли. А сами мы делали вот такие весёлые. Вот это дети помогали, делали.В музее уже побывали и иностранцы, это были туристы из Пакистана и Северной Кореи. Каждый посетитель может оставить строчку в книге отзывов и предложений. Но в музее дорожат самой первой записью.Нина Герасимова, староста с. Усолье:- Первая запись была сделана министром культуры, в то время или она ещё занимала пост директора департамента культуры - это Бирюкова Алиса. Вот её первая запись, что она нам написала. Новый, пусть и небольшой пока музей несомненно - новый импульс в развитии Усулья. Молодцы.Планы на будущее у Нины Фёдоровны простые - она хочет, чтобы их экспозицию увидело как можно больше людей. Следующий этап развития музея - создание экспозиции по солеварению.Михаил Семеняка, Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".