История о безобразном отношении к больным появилась в телеграм-канале “Осторожно, новости”. К слову, после этого региональный минздрав начал срочно разыскивать несчастную пациентку в

История о безобразном отношении к больным появилась в телеграм-канале “Осторожно, новости”. К слову, после этого региональный минздрав начал срочно разыскивать несчастную пациентку в соцсетях. Как сообщается в “Осторожно, новости”, пациентка по имени Маша (имя изменено тг-каналом) получила травму колена в декабре прошлого года. За лечением она обратилась в собинскую поликлинику. Врач назначил пациентке компрессы из