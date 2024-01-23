На аэродроме Добрынское в Суздальском районе проходят тренировки сотрудников МЧС по десантированию с вертолета. Учения стартовали 22 января и продолжатся до 9 февраля. Тренировки

На аэродроме Добрынское в Суздальском районе проходят тренировки сотрудников МЧС по десантированию с вертолета. Учения стартовали 22 января и продолжатся до 9 февраля. Тренировки предполагают парашютное и беспарашютное, то есть на тросе, десантирование с вертолёта МЧС России Ми-8. В учениях принимают участие три спасательных центра. Максим Чивилев, начальник отдела Центра по проведению спасательных операций особого