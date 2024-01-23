В четверг, 25 января, страна будет отмечать День российского студенчества.

В четверг, 25 января, страна будет отмечать День российского студенчества. По такому случаю во Владимире на катке «Молодёжный» в Центральном парке культуры и отдыха состоится спортивный праздник. Об этом рассказала мэрии.Организатором мероприятия выступает управление образования и молодёжной политики горадминистрации. Участников ожидает большая развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами призов. Будут работать фотозоны и интерактивные площадки. Кульминацией действа должна стать дискотека на льду.Праздник стартует в 18.00. Отмечается, что студентам и Татьянам вход на каток бесплатный.