В Татьянин день все студенты и Тани смогут посетить экспозиции Владимиро-Суздальского...

В Татьянин день все студенты и Тани смогут посетить экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника бесплатно.По информации пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 25 января будет действовать бесплатный вход во многие экспозиции для студентов и милых дам с именем Татьяна.Изучайте расписание и обязательно приходите в музей:- МК «Кремль», г. Суздаль – с 10.00 до 18.00- МК «Спас-Евфимиев монастырь», г. Суздаль - с 10.00 до 14.00- Музей деревянного зодчества, г. Суздаль – с 10.00 до 18.00- Церковь Бориса и Глеба в с. Кидекша – с 10.00 до 17.00- Успенский собор, г. Владимир – с 10.00 до 17.00- Дмитриевский собор, г. Владимир – с 10.00 до 18.00- Исторический музей, г. Владимир – с 10.00 до 18.00- МЦ «Палаты», г. Владимир – с 10.00 до 18.00- Музей хрусталя и стекла XVIII-XIX вв., г. Владимир – с 10.00 до 18.00- Дом-музей Столетовых, г. Владимир - с 10.00 до 18.00- Музей Природы, г. Владимир - с 10.00 до 17.00- Усадьба В.С. Храповицкого в пос. Муромцево, Судогодский р-н - с 10.00 до 17.00- Музей хрусталя им. Мальцовых, г. Гусь-Хрустальный - с 10.00 до 17.00Студентам необходимо иметь при себе студенческий билет или справку из учебного заведения, а Татьянам - документ, удостоверяющий личность.Фото: пресс-служба ВСМЗ