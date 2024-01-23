Во вторник, 23 января, в Центральной городской библиотеке Владимира стартует проект «Семейные университеты».

Во вторник, 23 января, в Центральной городской библиотеке Владимира стартует проект «Семейные университеты». Об этом рассказала мэрии.Первое мероприятие проведёт психотерапевт и психиатр Нелли Мухина. Врач объяснит, как говорить с подростками о вредных привычках и распознавать зависимости на ранних стадиях. «Большое внимание будет уделено актуальной в наши дни проблеме, связанной с курением вейпов и электронных сигарет, а именно – воздействию содержащихся в них вещах на мозг», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.Начало мероприятия в 13.30, вход свободный.