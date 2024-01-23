В мэрии опубликовали очередной список улиц, где сегодня ночью (с 8 часов вечера и до 7 утра) будут чистить снег. Чтобы не мешать работе спецтехники, автовладельцев попросили убрать машины со
В мэрии опубликовали очередной список улиц, где сегодня ночью (с 8 часов вечера и до 7 утра) будут чистить снег. Чтобы не мешать работе спецтехники, автовладельцев попросили убрать машины со следующих улиц: – Ул. Сакко и Ванцетти;– Ул. Кирова;– Ул. Строителей;– Ул. Краснознаменская;– Ул. Никитина;– Ул. Молодежная;– Ул. Комиссарова;– Ул. Безыменского;– Ул. Егорова;– Ул. Белоконской;–