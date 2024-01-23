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<a href="https://33live.ru/novosti/23-01-2024-vladimircev-poprosili-etoj-nochyu-ne-ostavlyat-avto-na-nekotoryx-ulicax.html" target="_blank">Владимирцев попросили этой ночью не оставлять авто на некоторых улицах</a> - В мэрии опубликовали очередной список улиц, где сегодня ночью (с 8 часов вечера и до 7 утра) будут чистить снег. Чтобы не мешать работе спецтехники, автовладельцев попросили убрать машины со