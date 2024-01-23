Владимирский центр управления регионом напомнил местным жителям о порядке получения сертификата.

Владимирские многодетные семьи всё ещё могут съездить на отдых бесплатно. Владимирский центр управления регионом напомнил местным жителям о порядке получения сертификата.Так, с прошлого года для многодетных и малоимущих семейств действует оказание услуг по организации отдыха. Сертификаты номиналом не выше 35 тысяч рублей выдаются в порядке очереди на каждого ребёнка и родителя. С тремя или четырьмя детьми сможет поехать лишь один взрослый. Оба родителя смогут отправиться в отпуск лишь с пятью и более детьми.Получив сертификат, можно обратиться в любое из туристических агентств или самим выбрать место отдыха, лишь бы это место участвовало в программе.