Во Владимирской области специалисты службы занятости используют для профориентации очки виртуальной реальности.

Подростки, обращаясь к профессиональным консультантам из филиала «Гусь-Хрустальный» Центра занятости населения Владимирской области, нашли эффективное использование виртуальной реальности в процессе определения своих профессиональных интересов и выборе карьеры.В рамках молодежного клуба «#Профстартап» школьники приняли участие в игровом тренинге «Мой путь к успеху». Этот тренинг предоставил им возможность «прожить» опыт работы в разных индустриях, а также узнать свои интересы, навыки и потенциал в различных сферах деятельности. Виртуальная реальность стала их спутником, предоставив школьникам возможность просмотреть трехмерный фильм о разнообразных профессиях и узнать историю их возникновения. Затем, разделенные на команды, они искали пути самоопределения вымышленных героев и подбирали профессии, принимая во внимание их склонности и увлечения.