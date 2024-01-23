Владимирскую область накроет скандинавский циклон, который принесет «снежное тепло». Под влиянием...

Владимирскую область накроет скандинавский циклон, который принесет «снежное тепло».Под влиянием атмосферного фронта скандинавского циклона в Центральном федеральном округе пройдут осадки (снегопады), местами ожидается налипание мокрого снега, гололед.Преобладающая температура воздуха ночью и днем (в ближайшие два дня) во Владимирской области от -5 до +1°C, ночью и днём.24 января (в среду) во Владимире ожидается -4°C утром, -1°C днём и около 0°C ночью.Влажность крайне высокая — 92%. Давление в течение дня будет снижаться от 751 до 742 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.Народный прогноз погоды на 24 января:«Если в этот день тепло – ждите раннюю весну»;«Теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной»;«Если утром идет снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго»;«Редкие облака – к морозу»;«Оттепель – к затяжной весне, стужа – к позднему и трудному посеву яровых хлебов».Фото: freepik.com