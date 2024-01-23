Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Власти построят новую автодорогу от Лыбедской магистрали к Пушкарской улице в региональном центре. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Кроме того, готовясь к новому дорожно-строительному сезону, владимирцам пообещали отремонтировать около 200 километров дорог на территории области, а также начать строительство дорог к пяти населённым пунктам. Среди новых маршрутов появятся: трасса Семёновка – Галицы, подъезд к Починкам в Гусь-Хрустальном районе, Лошаихе Камешковского, Глебово Селивановского и Яновцам, что под Суздалем.Кстати, до конца этого года появятся и проекты реконструкцию дороги «Владимир – Муром – Арзамас – Железниково – Варварино – Митькино.