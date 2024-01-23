Во Владимире автовладельцев просят отогнать машины с некоторых улиц, где будет работать...
Во Владимире автовладельцев просят отогнать машины с некоторых улиц, где будет работать спецтехника.
23 января с 20:00 и до 07:00 утра 24 января, следует убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники (уборке снега):
ул. Сакко и Ванцетти;
ул. Кирова;
ул. Строителей;
ул. Краснознаменская;
ул. Никитина;
ул. Молодежная;
ул. Комиссарова;
ул. Безыменского;
ул. Егорова;
ул. Белоконской;
ул. Белякова;
Проспект Строителей,
от ул. Горького до ул. Тракторная и обратно;
ул. Фейгина;
ул. Хирурга Орлова;
Площадь ЦНТИ;
Дорога к СОШ №26;
ул. Студенческая.
Фото: https://vladimir-city.ru/