Во Владимире автовладельцев просят отогнать машины с некоторых улиц, где будет работать...

Во Владимире автовладельцев просят отогнать машины с некоторых улиц, где будет работать спецтехника.23 января с 20:00 и до 07:00 утра 24 января, следует убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники (уборке снега):ул. Сакко и Ванцетти;ул. Кирова;ул. Строителей;ул. Краснознаменская;ул. Никитина;ул. Молодежная;ул. Комиссарова;ул. Безыменского;ул. Егорова;ул. Белоконской;ул. Белякова;Проспект Строителей,от ул. Горького до ул. Тракторная и обратно;ул. Фейгина;ул. Хирурга Орлова;Площадь ЦНТИ;Дорога к СОШ №26;ул. Студенческая.Фото: https://vladimir-city.ru/