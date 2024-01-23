На стёклах таких машин уже начали появляться предупреждающие записки.

Во Владимире начали применять меры к мешающим уборке снега «подснежникам». На стёклах таких машин уже начали появляться предупреждающие записки.Кроме того, что подобные автомобили мешают спецтранспорту, так они ещё и занимают парковочные места. Некоторые уже начали эвакуировать, на какие-то только вешают предупреждения.На записках власти уведомляют владельцев, что на их автотранспорт уже составлен акт. После этого людям даётся неделя. Если «подснежник» не будет убран, то машину транспортируют на штрафстоянку, и тогда водителю придётся оплатить расходы и за эвакуатор, и сам штраф.