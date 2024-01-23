Соревнования состоятся в областной столице уже в 15-ый раз. Лыжный марафон памяти легендарного владимирского олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku» пройдет 24-25 февраля.

Соревнования состоятся в областной столице уже в 15-ый раз. Лыжный марафон памяти легендарного владимирского олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku» пройдет 24-25 февраля. «VladimirSKI Proku – 2024» традиционно пройдет в парке «Дружба». 24 февраля соревноваться будут молодые участники – мальчики и девочки от 9 до 16 лет на дистанциях 1, 5 и 12,5 км. На