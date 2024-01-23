Во Владимире пройдет лыжный марафон памяти легендарного олимпийского чемпиона Алексея...

Во Владимире пройдет лыжный марафон памяти легендарного олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.24-25 февраля во Владимире пройдет лыжный марафон памяти легендарного владимирского олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.Напомним, спортсмен – настоящая легенда лыжных гонок! Он родился 25 марта 1964 года в деревне Мишино, Муромского района, Владимирской области. С самого своего детства Алексей проявлял незаурядные волевые и бойцовские качества.Все награды, которые он завоевал для СССР и России, перечислить трудно. Алексей Прокуроров стал мировой звездой и легендой спорта, чье имя навеки вписано в книгу олимпийской славы нашей Родины.В этом году лыжный марафон «VladimirSKI Proku marathon - 2024» традиционно пройдет в парке «Дружба».Соревнования будут идти два дня.24 февраля соревнуются мальчики и девочки 9-16 лет на дистанциях 1, 5 и 12,5 км.25 февраля спортсмены от 17 лет и старше выйдут на дистанции 25 и 50 км.Организаторами соревнований традиционно выступают Министерство физической культуры и спорта Владимирской области, ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки», некоммерческий фонд поддержки лыжного спорта имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва и администрация города Владимира.Регистрация для участия в марафоне будет проходить на сайте: https://russialoppet.ru/events/proku2024.htmlФото: https://russialoppet.ru/events/proku2024.html