Во Владимире прошло торжественное награждение национально-культурных организаций, творческих союзов...

Во Владимире прошло торжественное награждение национально-культурных организаций, творческих союзов и НКОВо Владимире, в Центре культуры и искусства на Соборной прошло торжественное награждение национально-культурных организаций, творческих союзов и НКО - по итогам работы за прошлый год.Денис Егоров, первый заместитель главы г. Владимира:- Я с гордостью говорю о том, что Владимир носит звание Владимир - многоликий, многонациональный и дружный. Благодаря этой проводимой работе в прошлом году Владимир стал победителем в федеральном конкурсе на лучшую муниципальную практику по укреплению межнационального согласия.Лариса Пышонина, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Мир держится на активных, инициативных людях, которые всегда готовы прийти на помощь, которые учатся новому сами и готовы обучать других.В числе награждённых - руководители и члены социально-ориентированных некоммерческих организаций, комитетов территориального общественного самоуправления, представители национальных и творческих объединений. Сегодня - в пятый, юбилейный раз отметили победителей премии "Гражданская активность". И тех, кто активно способствовал присвоению Владимиру звания "Города трудовой доблести". Награды получили больше сорока человек.Дмитрий Лызлов, первый замгубернатора области, отметил - роль социально-ориентированных организаций в жизни страны трудно переоценить.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Первые реагируют на такие новые вызовы, которые появляются перед обществом. Это и поддержка участников СВО, это работа с социально-незащищёнными слоями населения. Живя вместе, одним миром, мы действительно можем решить многое.