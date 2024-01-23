Во Владимире школа №46 начала разрушаться после 3 лет эксплуатации. Шокирующим видео поделился...

Во Владимире школа №46 начала разрушаться после 3 лет эксплуатации.Шокирующим видео поделился «Народный фронт» (Владимирская область). Представители президентского движения прошлись до кабинета директора и было удивлены состоянием здания 2021 года постройки. Почти каждая стена пронизана трещинами:«… А в приёмной директора есть сквозные трещины. Это прямая угроза выпадения куска стены. Также двери в коридорах не открываются и не закрываются, в некоторых местах дверных проходов торчат железные детали...» - делятся «впечатлениями» представители Народного фронта.Школа все ещё находится на гарантии, но почему-то ремонтом занимается само учреждение, а не подрядчик.«Руководство школы не провели экскурсию представителям «Народного фронта», опираюсь на факт, что без учредителя они не могут показать помещения школы. Но для понимания ситуации хватило пройтись просто по лестнице и коридору до кабинета директора школы...» - рассказали представители «Народного фронта».Напомним, школу в Коммунаре начали строить по нацпроекту «Образование» в сентябре 2019 года. Строительство обошлось в 953 миллиона рублей, ещё 132 миллиона направили на приобретение оборудования и мебели. Сейчас в школе обучается 1250 учеников.Известно, что в данный момент «Народный фронт» обратился за разъяснениями в региональное управление образования.Видео: https://vk.com/nf_33