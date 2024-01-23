«Алло! Гараж? Заложите кобылу». Только речь не о советском комедийном фильме «Волга-Волга». Владельцам этих гаражей на улице Кирова не до смеха. Они боятся потерять долевые права. Алексей

«Алло! Гараж? Заложите кобылу». Только речь не о советском комедийном фильме «Волга-Волга». Владельцам этих гаражей на улице Кирова не до смеха. Они боятся потерять долевые права. Алексей Абрамов хозяин одного из боксов. Он уже получил иск об отсутствии права долевой собственности. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Вот тот самый гаражный комплекс, который стал предметом судебного