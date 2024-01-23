С 24 по 25 февраля 2024 года во Владимире пройдёт XV лыжный марафон «VladimirSKI Proku», организованный в память об олимпийском чемпионе Алексее Прокуророве.

С 24 по 25 февраля 2024 года во Владимире пройдёт XV лыжный марафон «VladimirSKI Proku», организованный в память об олимпийском чемпионе Алексее Прокуророве. Об этом рассказала горадминистрации.По традиции спортивное мероприятие состоится в парке «Дружба». В первый день на дистанции выйдут девочки и мальчики в возрасте от 9 до 16 лет. 25 февраля в марафоне примут участие атлеты от 17 лет и старше.Подробности и условия регистрации можно .