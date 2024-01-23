13-ый троллейбус, который двигается по маршруту ул.Балакирева – ВЭМЗ, станет ходить чаще, сообщил Дмитрий Наумов. В своих соцсетях мэр отметил, что это позволит улучшить транспортное

13-ый троллейбус, который двигается по маршруту ул.Балакирева – ВЭМЗ, станет ходить чаще, сообщил Дмитрий Наумов. В своих соцсетях мэр отметил, что это позволит улучшить транспортное обслуживание района ДТЮ. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Было принято решение по увеличению количества рейсов троллейбусного маршрута ул.Балакирева – ВЭМЗ, следующих по ул.Мира (на участке от пр-та Строителей до ул.Горького),