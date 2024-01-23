Во Владимире увеличили количество рейсов троллейбусного маршрута «ул. Балакирева – ВЭМЗ».

Во Владимире увеличили количество рейсов троллейбусного маршрута «ул. Балакирева – ВЭМЗ». Об этом в своём рассказал глава региональной столицы Дмитрий Наумов.Данное решение было принято для улучшения транспортного обслуживания населения.«К сожалению, за последнюю неделю зафиксировано несколько аварийных ситуаций с участием общественного транспорта. Отмечу, что по ним проводятся административные расследования», - написал Дмитрий Наумов.Расписание движения троллейбусов можно узнать на .