Мужская логика: ""Еду в автобусе. Надо передать на билет. Рядом стоит мужчина. Как к нему обратиться - на ты или на вы? Рассуждаю логически. Этот автобус - экспресс. Если мужчина не сошел на предыдущей остановке, значит, он едет в мой микрорайон. Едет с
цветами, значит, к женщине. Цветы красивые, значит, едет к красивой женщине. В нашем
микрорайоне две красивые женщины: моя
жена и моя любовница. К моей любовнице
он ехать не может, так как я сам еду к ней. Значит, он едет к моей жене. У моей жены два
любовника - Петя и Вася. Петя сейчас в командировке.
- Вася, передай на билет! Мужик (ошеломленно): - Откуда Вы меня знаете?!
еще анекдот!