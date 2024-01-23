Во Владимире загорелись строительные вагончики у жилого комплекса «Факел». Инцидент произошёл в минувший понедельник около 9 вечера. Пожар сняли жители уже введенного в эксплуатацию

Во Владимире загорелись строительные вагончики у жилого комплекса «Факел». Инцидент произошёл в минувший понедельник около 9 вечера. Пожар сняли жители уже введенного в эксплуатацию корпуса. Дымное пламя разошлось по округе. Сигнал о происшествии у дома №3 на улице Мира поступил в МЧС поступил в 20:48. На место выехали 9 спасателей и три спецмашины. Открытый огонь