Индексация на 7,4% коснется более 40 социальных выплат. Рост прожиточного минимума вызвал автоматическое увеличение размера многих пособий. Ежегодно в России индексируется минимальный

Индексация на 7,4% коснется более 40 социальных выплат. Рост прожиточного минимума вызвал автоматическое увеличение размера многих пособий. Ежегодно в России индексируется минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. От последнего напрямую и зависят размеры социальных выплат. С 1 января 2024 года прожиточный минимум повысился на 6%. Более чем на 7% увеличились, в том числе, детские