55-летнюю жительницу Москвы, владеющую дачей в Александровском районе Владимирской области, признали виновной в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

55-летнюю жительницу Москвы, владеющую дачей в Александровском районе Владимирской области, признали виновной в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что дама начала нелегальную деятельность в 2021 году. Она приобрела необходимое для изготовления запрещённых веществ оборудование и организовала в деревне Брыковы горы нарколабораторию. За несколько месяцев женщина смогла произвести свыше 7,5 кг незаконного зелья.Кроме того, осуждённая покупала наркотики для личного потребления.Суд приговорил москвичку к 7 годам заключения в колонии общего режима.